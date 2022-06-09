"Wow эффект": Робби Уильямс представил новую версию Angels

Робби Уильямс представил новую версию своего хита Angels. Вместе с треком вышел клип, где Уильямс исполняет песню в сопровождении нидерландского оркестра Metropole. Этим видео певец отмечает 25-летие своей карьеры.

Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".