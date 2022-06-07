"Wow эффект": вышел тизер фильма "Майор Гром: Трудное детство"

Поклонники нового российского кино штурмуют соцсеть Twitter постами с признаниями в любви герою фильма "Майор Гром: Трудное детство".

Ленту обещают выпустить к началу 2023 года. Она станет приквелом к фильму "Майор Гром: Чумной Доктор". Фанаты несколько лет требовали его экранизировать, а затем с восторгом встретили его в Сети.

Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".

