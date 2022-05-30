"Тайны кино": Сергей Филиппов

Одним только своим появлением на экране артист Сергей Филиппов вызывал небывалое оживление в зрительном зале. И, конечно, смех. У актера была невероятная популярность в народе. Всего он снялся в 118 картинах. Часто это были совсем короткие роли, эпизодические, но всегда – колоритные.

Что помешало Сергею Филиппову стать звездой балета? Почему актер так и на смог простить своего единственного сына? От чего спасала артиста его вторая жена Антонина Голубева? И как роль Кисы Воробьянинова в "12 стульях" на 20 лет продлила жизнь Сергею Филиппову?

Об этом – в программе "Тайны кино".