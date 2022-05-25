"Раскрывая тайны звезд": к 80-летию Александра Калягина

Александр Калягин не терпит публичности. Любые признания в любви и слова восторга он тут же пресекает со свойственным ему юмором. И даже юбилей для него не повод для высоких слов.

Он человек не слова, а дела, а уж дел у него много. Он не только актер и по истине народный артист, он еще и художественный руководитель театра Et Cetera, и председатель Союза театральных деятелей. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".