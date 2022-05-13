"Рабочего и колхозницу" установили в Сокольниках по просьбе жителей – префектура ВАО

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Уменьшенную копию скульптуры "Рабочий и колхозница" установили в столичном районе Сокольники по просьбе местных жителей, заявили в префектуре Восточного административного округа Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Фотографии скульптуры ранее были опубликованы в соцсетях и вызвали негативную реакцию пользователей. В пресс-службе префектуры пояснили, что данные снимки искажают фактический вид композиции.

"Скульптура установлена по просьбам жителей, проект благоустройства был составлен с учетом их пожеланий и предложений домов 18/20 на улицу Русаковская, 2 и 4 на улице Жебрунова", – сказали в пресс-службе.

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