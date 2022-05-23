"Тайны кино": Василий Шукшин, Анатолий Солоницын, Римма Маркова

Несмотря на народную мудрость, которая гласит: "Где родился, там и пригодился", еще со времен СССР молодые люди со всей необъятной родины покидают свои уютные провинциальные города, деревни и села и отправляются покорять столицу самой большой в мире страны – Москву. Некоторым из этих смельчаков, конечно, самым талантливым, удается не просто добиться успеха, а стать легендами кино.

Как деревенскому парню Василию Шукшину удалось остаться собой, покоряя Москву? Какой отважный шаг помог Анатолию Солоницыну попасть в большое кино? Кто из звезд советского кино обязан Римме Марковой своей карьерой? И насколько сложным был путь великих артистов из провинции к настоящей славе? Об этом – в программе "Тайны кино".