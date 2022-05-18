В Сети появился трейлер фильма "Голова паука" с Крисом Хемсвортом

Стриминговая платформа Netflix опубликовала на своем канале в YouTube первый трейлер научно-фантастического фильма "Голова паука", основанного на одноименном рассказе американского писателя Джорджа Сондерса. Премьера картины намечена на 17 июня этого года.

Главную роль исполнил Крис Хемсворт, известный по роли Тора в киновселенной Marvel. Его герой – ученый Стив Абнести, который проводит неоднозначные эксперименты над заключенными.

Сюжет разворачивается в недалеком будущем. В одной из тюрем преступникам предлагают принять участие в испытаниях изменяющего сознание наркотика в обмен на сокращение срока заключения. Одного из заключенных сыграл Майлз Теллер, известный по фильму "Дивергент".

Режиссером выступил Джозеф Косински, уже поработавший над другими научно-фантастическими лентами, в числе которых "Трон: Наследие" и "Обливион". Сценарий адаптации написали Ретт Риз и Пол Верник, авторы "Зомбилэнда" и "Дэдпула".

Ранее HBO показал первый тизер-трейлер сериала "Дом дракона", приквела "Игры престолов". Сюжет нового шоу разворачивается за много лет до событий оригинального сериала и рассказывает о гражданской войне семейства Таргариенов, правящих Вестеросом.

