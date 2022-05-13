О жизни художницы Фриды Кало снимут сериал

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Студия BTF Media снимет сериал о жизни и творчестве мексиканской художницы Фриды Кало, сообщает Variety.

Родственники Кало одобрили съемки. Внучатая племянница художницы Мара Ромео Кало отметила, что сериал покажет ее родственницу такой, какой ее еще не видели.

"Цель – показать ее с уникальной перспективы, такой, какой ее знала семья, какой действительно была ее жизнь", – подчеркнула она.

Каждый из эпизодов сериала будет сконцентрирован на малоизвестных событиях из жизни Кало.

В прошлом году автопортрет Фриды Кало "Диего и я" продали на аукционе Sotheby's за 35 миллионов долларов. Эта сумма является рекордной для работ латиноамериканских художников.

Первоначально полотно оценили в 30 миллионов долларов. Оно было написано в 1949 году, за пять лет до смерти художницы, став ее последним автопортретом, выполненным в стиле бюст. На картине Кало изобразила у себя на лбу портрет своего мужа Диего Ривера.

По данным аукционного дома Sotheby's, новым владельцем полотна стал коллекционер Эдуардо Ф. Костантини, занимающийся поддержкой и продвижением латиноамериканского искусства и художников.