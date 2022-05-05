Вышел первый тизер-трейлер приквела "Игры престолов"

Видео: YouTube.com/HBO Max

HBO показал первый тизер-трейлер сериала "Дом дракона", являющегося приквелом фильма "Игра престолов" и показывающего события за много лет до основного шоу.

В центре сюжета находится гражданская война семейства Таргариенов, правящих Вестеросом. Они были многочисленны и владели драконами для использования их в боях.

Также были опубликованы постеры ключевых героев, на них попали Таргариены, Хайтауэры, Корлис Веларион, рыцарь Королевской гвардии и Мисария.

Ранее киностудия Lionsgate анонсировала производство приквела серии фильмов "Голодные игры". Картина получила название "Баллада о змеях и певчих птицах". Ожидается, что фильм выйдет в мировой прокат 17 ноября 2023 года.

