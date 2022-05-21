Два новых музея открылись на ВДНХ

На ВДНХ открыли два новых музея – "Биотех" и выставку Биолоигического музея имени Тимирязева. Экспозиции посвящены науке о жизни.

Уточняется, что во время реставрации павильона "Биотех" восстановили деревянный каркас здания с уникальным резным орнаментом. При этом данные цветочные узоры намекают о темах экспозиции.

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