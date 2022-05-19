"Звезды советского экрана": бессмертные розыгрыши композитора Никиты Богословского

В ноябре 1982 года журнал "Советский экран" опубликовал интервью с мэтром советской музыки Никитой Богословским. В нем композитор признавался, что всегда радуется, когда люди поют какую-нибудь из его песен, даже если не помнят ее авторства. Статья стала открытием для читателей, поскольку тогда они узнали, что Богословский написал многие из любимых ими песен.

Почему Никиту Богословского не пустили на его дебют в театр? Как месть композитору обернулась сюжетом для фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы"? Почему подрались Богословский и Марк Бернес? Кто из режиссеров довел Богословского "до ручки"? И какой розыгрыш композитора навсегда испортил его отношения с писателем Сергеем Михалковым?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

