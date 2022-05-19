"Звезды советского экрана": бессмертные розыгрыши композитора Никиты Богословского

В ноябре 1982 года журнал "Советский экран" опубликовал интервью с мэтром советской музыки Никитой Богословским. В нем композитор признавался, что всегда радуется, когда люди поют какую-нибудь из его песен, даже если не помнят ее авторства. Статья стала открытием для читателей, поскольку тогда они узнали, что Богословский написал многие из любимых ими песен.
Почему Никиту Богословского не пустили на его дебют в театр? Как месть композитору обернулась сюжетом для фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы"? Почему подрались Богословский и Марк Бернес? Кто из режиссеров довел Богословского "до ручки"? И какой розыгрыш композитора навсегда испортил его отношения с писателем Сергеем Михалковым?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: