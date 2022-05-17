Режиссер Кроненберг обвинил Netflix в консервативности

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Канадский режиссер Дэвид Кроненберг обвинил Netflix в консерватизме. В интервью изданию Variety он сообщил, что остался разочарован сотрудничеством с компанией, поскольку сервис стремится заниматься поточным кинопроизводством, а не создавать творческие проекты.
"Netflix часто показывает очень интересные сериалы из Южной Кореи и Финляндии, которые якобы являются их оригинальным продуктом, но на деле они его приобрели. Когда же дело доходит до собственного производства контента, они становятся очень консервативны", – рассказал режиссер.
По мнению Кроненберга, сервис работает по принципу голливудских студий. Из-за этого крайне сложно получить финансирование на инновационный или артхаусный проект. Часто повлиять на точку зрения Netflix не помогает даже участие в проекте популярных актеров.
В качестве примера режиссер привел ситуацию с его новым фильмом ужасов "Преступления будущего". Инвесторов, необходимых для производства ленты, Кроненберг искал три года.
Аналогичная ситуация произошла и с адаптацией романа "Употреблено", написанного канадским постановщиком. Netflix хотел превратить историю в сериал, в результате чего видение проекта у продюсеров и режиссера сильно разошлось.
Ранее акционеры подали коллективный иск против Netflix, обвинив сервис в сокрытии реального положения дел компании. В частности, отмечены подозрения о том, что Netflix скрыл более медленный рост количества подписчиков и трудности с удержанием пользователей. Сам стриминговый сервис данные сообщения не комментирует.
Известно, что в первом квартале 2022 года Netflix потерял 200 тысяч подписчиков. Администрация компании утверждает, что причинами подобного стали инфляция, конкуренция на рынке и ситуация на Украине. При этом раньше в компании прогнозировали прирост пользователей сервиса на 2,5 миллиона.
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