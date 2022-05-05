Акционеры подали иск к Netflix, заподозрив сервис в сокрытии реального положения дел – СМИ

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Акционеры подали коллективный иск против Netflix, обвинив сервис в сокрытии реального положения дел компании. Об этом сообщает портал Axios.

В частности, акционеры заподозрили, что Netflix скрыл более медленный рост количества подписчиков и трудности с удержанием пользователей.

Сама компания отказалась прокомментировать данные сообщения.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2022 года стриминговый сервис Netflix потерял 200 тысяч подписчиков. Администрация компании назвала инфляцию, конкуренцию на рынке и ситуацию на Украине причинами снижения числа подписчиков. До этого в компании прогнозировали прирост пользователей сервиса на 2,5 миллиона.

Кроме того, российские пользователи Netflix подали коллективный иск в суд с требованием компенсации в 60 миллионов рублей от стримингового сервиса за уход с рынка. Основанием для иска послужило нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России.

