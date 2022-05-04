Netflix отказался от работы над мультсериалом Меган Маркл "Жемчужина"

Стриминговый сервис Netflix передумал показывать проект Меган Маркл. Речь идет о мультсериале "Жемчужина". Платформа боится потерять подписчиков из-за такого контента.

По задумке, главной героиней мультфильма должна была стать 12-летняя девочка, которая путешествует во времени и встречается с величайшими женщинами в истории. Однако в компании усомнились, что анимационный формат будет востребованным. Есть вопросы и к самой идее.

Как пишет Daily Mail, людям надоело выслушивать ультрабогатых знаменитостей, проталкивающих свои взгляды под видом развлекательного контента. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



