Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" впервые открылся в Москве. В столицу прибыли вокалисты из 15 стран, чтобы исполнить песни о Великой Отечественной войне. Всего в этом году было подано 250 заявок из 47 стран.

Владимир Путин направил приветственную телеграмму всем участникам фестиваля. Президент отметил, что "Дорога на Ялту" является масштабным творческим проектом, который имеет важное просветительское, гуманитарное и нравственное звучание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

