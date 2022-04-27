"Тайны кино": артист Никита Михалков

Что мы знаем о Никите Михалкове, кроме того, что родился он в знаменитой семье Сергея Михалкова и Натальи Кончаловской? Часто Никиту Сергеевича ассоциируют с образами, воплощенными им на экране.

Но какой он на самом деле и как ему удается играть таких непохожих на себя людей и в то же время всегда оставаться собой? Почему никто не сыграл бы атамана Брылова лучше, чем Михалков? Как артист Стеблов "подарил" своему другу одну из лучших ролей в его актерской карьере? Где и когда Никита Сергеевич совершил настоящий актерский подвиг? Что заставило артиста во время съемок "Вокзала для двоих" вспомнить одну из лучших сцен "Сибириады"? И почему работать с актером Михалковым очень непросто?

Об этом – в программе "Тайны кино".