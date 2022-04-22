"Звезды советского экрана": Ольга Аросева

Июньский номер "Советского экрана" 1973 года. На одной из обложек анонс – снимается комедия – и там же портрет несравненной Ольги Аросевой: актрисы, чье появление на экране моментально вызывало, как минимум, улыбку. Все режиссеры знали: если в фильме играет Аросева – это уже половина успеха. Ведь свою жизнь она посвятила сатире и юмору – и в театре, и в кино.

На какой обман пошла Ольга Аросева ради того, чтобы стать актрисой? Почему люди ее называли не иначе, как "королевой шляпок"? Как рисковали жизнью Иннокентия Смоктуновского в фильме "Берегись автомобиля"? После какой роли журналисты назвали Ольгу Аросеву секс-бомбой? Кто был самым именитым поклонником "пани Моники"? И зачем актриса засунула полотенце в рот своему итальянскому коллеге? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".