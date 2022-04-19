"Звезды советского экрана": "Свой среди чужих, чужой среди своих"

В февральском номере журнала "Советский экран" за 1974 год вышел репортаж со съемок фильма на историко-революционную тему. Молодой режиссер Никита Михалков поведал корреспонденту, что хочет рассказать о героической эпохе своим ровесникам в остросюжетной приключенческой форме. Фамилию режиссера многие читатели вспомнили: прежде он и сам снимался в весьма популярных фильмах. А вот название его собственной картины вряд ли кто-нибудь заучил сразу – уж очень оно было замысловатым: "Свой среди чужих, чужой среди своих".

Кто вдохновил Никиту Михалкова на сценарий фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих"? Как женская месть заставила его отложить съемки на год? Кто ждал его со службы на флоте, но не дождался? Как Юрию Богатыреву удалось превратиться в Егора Шилова? Какой талант открыл Александр Кайдановский в местном баране? И почему некоторые эпизоды фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" – черно-белые?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".