"Звезды советского экрана": "Трактористы"

Сентябрь 1957 года. Наслаждаясь последними солнечными деньками, люди спешат в киоски за новым номером журнала "Советский экран". На шестнадцатой странице внимание читателей привлекает фотография популярного актера Николая Крючкова и его интервью, которое переносит киноманов на 19 лет назад, в довоенное время, на съемки комедии "Трактористы".
Как Марина Ладынина спасла карьеру своего мужа? Зачем Петр Алейников притворялся поваром? Как Николай Крючков попал на прием к Сталину? Почему Петр Алейников много лет не навещал родных и как мать впервые увидела его на экране? Кто и за что отвесил ему подзатыльник на съемках картины "Трактористы"? И из-за чего Марина Ладынина потеряла сознание на съемочной площадке?
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