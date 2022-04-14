"Звезды советского экрана": "Трактористы"

Сентябрь 1957 года. Наслаждаясь последними солнечными деньками, люди спешат в киоски за новым номером журнала "Советский экран". На шестнадцатой странице внимание читателей привлекает фотография популярного актера Николая Крючкова и его интервью, которое переносит киноманов на 19 лет назад, в довоенное время, на съемки комедии "Трактористы".

Как Марина Ладынина спасла карьеру своего мужа? Зачем Петр Алейников притворялся поваром? Как Николай Крючков попал на прием к Сталину? Почему Петр Алейников много лет не навещал родных и как мать впервые увидела его на экране? Кто и за что отвесил ему подзатыльник на съемках картины "Трактористы"? И из-за чего Марина Ладынина потеряла сознание на съемочной площадке?