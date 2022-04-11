"Звезды советского экрана": Людмила Хитяева

В 1959 году в киосках "Союзпечать" свежий номер журнала "Советский экран" был нарасхват. С его обложки всей стране ослепительно улыбается молодая актриса Людмила Хитяева. Она только что снялась в героической картине "Поднятая целина" и в экранизации романа Шолохова "Тихий Дон". Яркую актрису запомнили и влюбились тысячи мужчин. Но ее саму это только нервировало.

Почему Людмила Хитяева не хотела сниматься в "Тихом Доне"? Что спасло ее от настоящей гибели в сцене самоубийства? По какой причине она сама всегда ставила точку в отношениях с мужчинами? Зачем Хитяева женила своего мужа на другой женщине? Что подарил ей греческий миллиардер? И как актриса была наказана за роль ведьмы в "Вечерах на хуторе близ Диканьки"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".