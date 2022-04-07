На телеканале Москва 24 стартует новая программа "The City х ВГИК"

Фото: Москва 24
11 апреля на телеканале Москва 24 в эфир выйдет программа для киноманов "The City х ВГИК". Цель передачи – открыть широкому зрителю молодые российские имена и показать кино, которое практически невозможно где-то еще посмотреть.
По будням после полуночи в программе будут показаны короткометражные игровые и анимационные дипломные работы выпускников ВГИКа, а также фильмы классиков отечественного кино – Андрея Кончаловского, Андрея Тарковского, Василия Шукшина, Сергея Бондарчука и других выдающихся русских режиссеров.
После показа ведущие программы "The City х ВГИК" обсудят представленный фильм со звездным гостем – известным актером, режиссером или кинокритиком. Во время эфира на экран будет выведен QR-код, по которому можно будет отдать голос за понравившуюся картину. Фильм-победитель голосования ждет повторный показ.
Вполне возможно, что кто-то из представленных в передаче современных молодых режиссеров изменит российское кино и войдет в историю мирового кинематографа.
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