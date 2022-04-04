Торжественный вечер в "Художественном" откроет Год Тарковского в России

Фото: РИА Новости/Соловьев

Запланированный на 4 апреля в кинотеатре "Художественный" в Москве торжественный вечер "Миры Андрея Тарковского. Memoria" откроет Год Тарковского в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

В рамках мероприятия пройдет чтение отрывков из дневников режиссера. Гости также смогут увидеть картину "Зеркало" с 35-миллиметровой пленки, которую представит сестра Марина Арсеньевна Тарковская.

"Повествование, лишенное условного сюжета, разворачивается вокруг воспоминаний умирающего поэта Алексея, его снов, которые переплетаются с архивными кадрами исторических событий", – говорится в сообщении пресс-службы.

Проведут мероприятие Анна Терехова и Артем Солоницын. Из гостей будут приглашены актеры, режиссеры и другие деятели культуры, работавшие с Тарковским. Среди них – Наталья Бондарчук, Эдуард Артемьев, Николай Бурляев, снявшийся в двух картинах режиссера – "Иваново детство" и "Андрей Рублев".

Андрею Тарковскому 4 апреля должно было исполнится 90 лет. Мероприятия, посвященные этому событию, будут проходить в течение всего 2022 года.

Ранее в честь юбилея режиссера на фасаде Останкинской телебашни появилась медиаоткрытка. Кроме того, зрители вновь смогут увидеть шедевры мастера на больших экранах. В кинотеатрах покажут отреставрированные работы Тарковского – "Солярис", "Зеркало", "Андрей Рублев", "Иваново детство" и "Сталкер".

