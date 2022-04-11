"Тайны нашей эстрады": "Любовь останется". "Золотой Орфей" Марии Пахоменко

Мария Пахоменко блистала на советской эстраде более двух десятилетий. В СССР и за рубежом ее называли нежная Маша. Все считали, что певица своим успехам обязана только себе. Но на самом деле, это было совсем не так.

Кто помог Марии Пахоменко завоевать советский эстрадный Олимп? Как певица обошла на фестивале Иосифа Кобзона и Аллу Пугачеву? И почему Пахоменко на самом важном конкурсе осталась без поддержки близких? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".