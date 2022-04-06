В Москве объявили лауреатов премии The Art Newspaper Russia

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Редакция газеты The Art Newspaper Russia объявила лауреатов своей десятой юбилейной премии в области искусства. Об этом сообщает ТАСС.

Музеем года стала Государственная Третьяковская галерея. Ее выделили за "за каскад великолепных выставок, международную активность и привлекательность для разных аудиторий". За награду "Музей года" боролись также Мультимедиа арт музей Москвы и Нижегородский государственный художественный музей.

Награду в номинации "Выставка года" получил проект "Бывают странные сближенья" в ГМИИ имени А. С. Пушкина. За награду также смогли побороться выставки "Линия Рафаэля. 1520–2020" в Эрмитаже и выставка в Парижском Пти Пале "Илья Репин (1844–1930). Изображая русскую душу".

Редакция The Art Newspaper Russia также разыгрывала награду в номинации "Книга года". Лучшим стало издание 2021 года "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924: Каталог выставки". Проект был отмечен "за большую исследовательскую работу и реконструкцию значимого международного события, оставшегося в истории русского искусства ХХ века". Среди претендентов на "Книгу года" также были "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда: Каталог выставки Музея Москвы" и "На районе. Культурная динамика и художественная энергия между центром города и окраинами: Москва и Вена".

Проекту реставрации Театра Гонзаги в музее-усадьбе "Архангельское" в Подмосковье удалось взять награду в номинации "Реставрация года". На этот приз также претендовали Фабрика-кухня завода имени Масленникова в Самаре и "Шлем Ярослава Всеволодовича" в Оружейной палате.

Награды "Личный вклад" был удостоен один из основателей некоммерческого фонда современного искусства V-A-C, меценат и коллекционер Леонид Михельсон. Он был удостоен премии "за создание нового, демократичного культурного пространства в Москве и поддержку творческих экспериментов".

Среди номинированных были также представлены:

коллекционеры и меценаты Михаил и Елена Карисаловы;

телеведущий и коллекционер Андрей Малахов;

меценат Александр Мечетин;

меценат Дмитрий Пумпянский;

меценат Марианна Сардарова;

ученый-математик, предприниматель, коллекционер Андрей Чеглаков.

Ранее в столице состоялась юбилейная церемония вручения премии "Гвоздь сезона". Она проходила в Театральном центре "На Страстном". Экспертный совет ранее выбрал лауреатами пять спектаклей, созданных в театрах Москвы в прошлом сезоне. Помимо "Горбачева", в их числе были названы премьерные постановки "Мольер, avec amour" (Московский Театр Олега Табакова, режиссер Сергей Газаров), "Ричард III" (Государственный академический театр имени Моссовета, режиссер Нина Чусова) и другие.