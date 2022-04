Названы лауреаты премии "Грэмми-2022"

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

В Лас-Вегасе прошла 64-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Второй год подряд ее ведущим стал комик и актер Тревор Ноа. Имена победителей опубликованы на официальном сайте премии.

В категории "Лучший альбом года" награду получил исполнитель Джон Батист с пластинкой We Are. За победу в этой номинации, помимо него, боролись также Джастин Бибер, Билли Айлиш, Тэйлор Свифт, Канье Уэст и дуэт Тони Беннета и Леди Гаги. Последние получили награду в номинации "Лучший традиционный поп-альбом" за композицию Love for Sale.

В категориях "Песня года" и "Лучшая запись года" награду завоевала композиция рэп-дуэта Silk Sonic под названием Leave The Door Open.

В номинации "Лучший новый исполнитель" победила Оливия Родриго. 18-летняя певица также получила награду за лучшее сольное поп-исполнение за композицию Drivers License.

Американская группа Foo Fighters получила три награды в рок-номинациях – "Лучший рок-альбом", "Лучшая рок-песня" и "Лучшее исполнение музыки в жанре рок".

"Грэмми" за лучшее R&B исполнение получила хип-хоп певица H. E. R. с композицией Fight For You. Награду за лучшую рэп-песню вручили Канье Уэсту и Jay-Z с песней Jail, за лучший рэп-альбом – исполнителю Tyler.

В прошлом году на "Грэмми-2021" лидером по количеству номинаций стала певица Бейонсе. Она завоевала 28 статуэток в 9 категориях. По шесть номинаций получили Родди Ричч, Тейлор Свифт и Дуа Липа.