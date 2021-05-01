Премию "Грэмми" с 2022 года будут вручать по новым правилам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правила организации и вручения музыкальной премии "Грэмми" изменятся с 2022 года. Об этом сообщает "Газета.ру".

В Национальной академии искусства и науки звукозаписи (NARAS) объявили, что при следующем награждении в отборе номинантов не будут участвовать так называемые "секретные комитеты", состоящие из представителей индустрии. Они с 1989 года определяли претендентов на победу в главных номинациях: "Альбом года", "Песня года", "Запись года" и "Лучший новый артист".

Теперь номинантов будут отбирать члены академии. Отмечается, что организаторы премии проведут переаттестацию большинства из них для подтверждения компетентности.

Кроме того, в "Грэмми" появятся две новые категории номинаций: "Лучшее глобальное музыкальное выступление" и "Лучший альбом Musica Urbana".

63-я музыкальная премия "Грэмми-2021" состоялась в Лос-Анджелесе несмотря на перенос торжества из-за пандемии и множество скандалов вокруг пандемии. 64-я церемония запланирована на 31 января 2022 года.