Скончался работавший с Мадонной и Синатрой звукорежиссер Эл Шмитт

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На 92-м году жизни скончался американский звукорежиссер Эл Шмитт, сообщает "Газета.ру". Точная причина смерти пока не называется.

"Мир потерял любимого и уважаемого, экстраординарного человека, который вел экстраординарную жизнь", – говорится в сообщении семьи покойного.

Эл Шмитт работал с Фрэнком Синатрой, Мадонной, коллективами Jefferson Airplane, Toto и Барброй Стрейзанд.

Для инженера звукозаписи он стал обладателем рекордного количества статуэток "Грэмми", его награждали 23 раза.