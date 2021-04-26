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Культура

10:46

Умер заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко

утраты культура

Фото: кадр из фильма "Сердце Друга" (1966); режиссеры – Ренита Григорьева, Юрий Григорьев, производство – Киностудия имени Горького

Заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко скончался в Москве в возрасте 80 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело актера было найдено в его квартире. О причинах смерти Салимоненко не сообщается.

Анатолий Салимоненко родился в 1941 году. Он являлся выпускником Школы-студии МХАТ. В кино дебютировал в 1966 году, сыграв роль в фильме "Сердце друга". Также был известен своими работами в картинах "Поезд вне расписания"(1985), "Аэропорт со служебного входа" (1987), "Трагедия в стиле рок" (1988) и других.

Кроме того, актер служил в Московском ТЮЗе, запомнившись ролями в спектаклях "Синяя Борода, барон", "Гуд-бай, Америка!!!" и "Индеец Джо".

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