Умер писатель и кинодраматург Александр Анненский

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Скончался российский писатель, публицист и кинодраматург Александр Анненский. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Драматург ушел из жизни в возрасте 71 года. Причины его смерти пока остаются неизвестными.

Он родился в Москве 26 февраля 1950 года в семье режиссера и сценариста Исидора Анненского. В 1973 году окончил сценарный факультет ВГИК. Был генеральным директором и главным редактором собственного издательского объединения "Глобус", а также первым заместителем председателя комитета московских литераторов.

Анненский также преподавал в Высшей национальной Школе телевидения, Гуманитарном институте телевидения и радиовещания имени М. Литовчина.

Он сотрудничал в качестве европейского корреспондента с одним из крупных российских деловых информационных агентств. Также являлся автором многих статей, репортажей в российской и зарубежной прессе, книг и киносценариев.