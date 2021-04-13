Умер заслуженный артист России Евгений Тиличеев

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Заслуженный артист России, солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии, киноактер Евгений Тиличеев умер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает комитет по культуре города.

Актер ушел из жизни в возрасте 74 лет. Причины его смерти не сообщаются.

"Большой талант и яркая творческая индивидуальность навсегда вписали его имя в историю петербургского театра", – говорится в сообщении комитета.

Тиличеев родился летом 1946 года в Ленинграде. В 1972 году он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В том же году был принят в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии, на сцене которого прослужил почти 50 лет.

За это время он сыграл множество ролей на сцене театра. Среди его работ – "Царевич Проша", "Семь нот" и многие другие.

Также он появлялся и на больших экранах. Он сыграл в таких кинокартинах, как "Иди и смотри" и "Труффальдино из Бергамо".

Кроме того, при жизни он был удостоен ордена Дружбы "За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" в 2011 году.