Умер народный артист России Игорь Желтоухов

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На 77 году жизни умер народный артист РСФСР Игорь Желтоухов. Об этом сообщили в дирекции и артистической труппе Хабаровского краевого музыкального театра. Уточняется, что у артиста была продолжительная болезнь.

"О дате и времени гражданской панихиды и церемонии прощания будет сообщено дополнительно. Выражаем соболезнования родным и близким – у покойного остались супруга и двое сыновей", – говорится в сообщении.

В 2020 году за выдающийся вклад в развитие театрального искусства Желтоухов стал лауреатом премии "Золотая маска". Также он является заслуженным артистом РСФСР и народным артистом РСФСР. С 1971 года он играл на сцене Хабаровского краевого музыкального театра.