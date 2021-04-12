Умер актер Джозеф Сираво, сыгравший отца главного героя сериала "Клан Сопрано"

Фото: ТАСС/Zuma/Nancy Rivera

Американский актер и продюсер Джозеф Сираво, наиболее известный благодаря роли отца главного героя в сериале "Клан Сопрано", скончался. Об этом сообщила его дочь в Instagram.

"Я была рядом, когда мой дорогой отец мирно ушел из жизни этим утром", – рассказала она.

Актер умер в возрасте 64 лет после долгой борьбы с онкологией.

Сираво родился и вырос в Вашингтоне. Он окончил Стэнфордский университет и Школу искусств Тиша, а его дебютом стала роль в фильме "Путь Карлито" 1993 года.

Он снимался в таких картинах, как "Шутник" 2015 года, "Свидетель мафии" 1998 года. Кроме того, он сыграл в нескольких сериалах и в некоторых бродвейских мюзиклах.