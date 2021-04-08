Умер актер из сериала "Твин Пикс" Уолтер Олкевич

Фото: кадр из многосерийного фильма "Твин Пикс"; режиссер – Дэвид Линч; производство – Showtime

Умер американский актер Уолтер Олкевич, наиболее известный по роли в сериале "Твин Пикс". Об этом сообщает "Мир 24".

Актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе.

Олкевич ушел из жизни в возрасте 71 года после 20 лет проблем со здоровьем. После нескольких операций на колене он потерял возможность ходить, из-за чего был прикован к постели.

Уолтер Олкевич дебютировал на большом экране в 1979 году, сыграв небольшую роль в фильме Стивена Спилберга "1941". Позже он снимался и в более крупных проектах, среди которых "Грейс в огне" и "Клиент".