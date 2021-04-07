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Культура

14:10

Умер актер из сериала "След" Александр Гаспарьянц

культура

Фото: кадр из фильма "Три вокзала – Три сестры"; режиссер – Эдуард Пальмов; производство – "Пальма Фильм"

Ушел из жизни российский актер Александр Гаспарьянц, наиболее известный по роли в российском криминальном телесериале "След". Об этом сообщает портал "Кино-Театр.ру".

Актер ушел из жизни в возрасте 68 лет. Причины смерти неизвестны. Дата и место похорон пока также не раскрываются.

Гаспарьянц окончил драматическую студию при Московском Центральном детском театре в 1971 году. После этого он учился в военном училище связи КГБ при СМ СССР до 1974 года и дослужился до звания офицера. Однако в 1980 году его комиссовали по инвалидности.

В 80-е годы он руководил агитбригадой, работал директором ДК, воспитателем Загорского детского дома для слепоглухих детей. В 1988 году окончил Московский Государственный институт культуры.

На сцену актер вышел лишь в начале нулевых. Наиболее известные роли он исполнил в картинах "Три вокзала – три сестры", "След", "Пока живу, люблю".

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