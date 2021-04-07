Умерла актриса Малого театра Ольга Пашкова

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Актриса Государственного академического Малого театра, признанная народная артистка России Ольга Пашкова скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС.

Актриса ушла из жизни в возрасте 55 лет. Конкретная причина смерти не раскрывается. О месте похорон и прощальной церемонии позже сообщит театр.

В 1987 году Пашкова окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В том же году она исполнила первую роль на сцене Малого театра и осталась работать в нем.

Там она сыграла во многих постановках, в числе которых "Из воспоминаний идеалиста", "Дети Ванюшина", "Леший", "Свои люди – сочтемся" и другие.

Также актриса появлялась и на телеэкранах – она сыграла в таких картинах, как "Сказ про Федота-стрельца", "Возвращение Мухтара", "Бесы", и других.

В 1998 году Пашкова была удостоена звания "Заслуженная артистка РФ", а в 2006-м – "Народная артистка РФ". В 2006 году она также стала лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области культуры.