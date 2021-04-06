Скончался актер, сыгравший Дятлова в сериале "Чернобыль"

Фото: кадр из сериала "Чернобыль"; режиссер – Йохан Ренк; производство – HBO

Актер Пол Риттер, который сыграл в сериал "Чернобыль" Анатолия Дятлова, скончался на 55 году жизни. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на агента артиста.

Уточняется, что причиной смерти стала опухоль головного мозга.

"С горечью сообщаю, что Пол Риттер мирно умер дома в окружении жены Полли и сыновей Фрэнка и Ноэма", – рассказал агент актера.

Пол Риттер был рожден 5 марта 1966 года в Великобритании. Известность ему принесли роли в таких картинах, как "Гарри Поттер и Принц-полукровка", "Квант милосердия", "Орел Девятого легиона", "Инферно". Артист также сыграл полководца Александра Суворова в сериале "Екатерина Великая".