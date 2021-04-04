Умер известный актер Артем Тынкасов

Фото: Facebook/Alexey Kabeshev

Скончался актер театра и кино, участник труппы театра "Содружество актеров Таганки" Артем Тынкасов. Об этом сообщил директор московского театра "Гоголь-центр" Алексей Кабешев.

"Умер Артем Тынкасов. Вот так. Хочу запомнить его таким. Все, не могу ничего писать", – написал Кабешев в своем Facebook.

Известно, что Тынкасов ушел из жизни в возрасте 50 лет.

Тынкасов родился в 1970 году. В 1994 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и был зачислен в труппу театра "Содружество актеров Таганки".

За свою карьеру Тынкасов снялся более чем в 10 кинофильмах. В частности, в 1989-м году он сыграл роль в ленте "Не покидай".