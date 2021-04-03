Умер один из основателей НИУ ВШЭ Лев Любимов

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Заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ, один из создателей учебного заведения Лев Любимов скончался. Ему было 84 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Высшей школы экономики.

"Университет скорбит о смерти Льва Львовича и выражает соболезнования его родным и близким", – говорится в сообщении.

Лев Любимов родился в Рязани в 1936 году. В 1984 году он получил ученое звание. Был членом специализированных ученых советов Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) и Института США и Канады РАН, с 1992 по 1996 годы был членом Совета по гуманитарному образованию при правительстве.

В 1996 году его избрали членом Международной академии лидеров бизнеса и предпринимательства.