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Спорт

10:44

Скончался заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько

утраты спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Скончался заслуженный тренер Российской Федерации по легкой атлетике Евгений Загорулько, специалисту было 78 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, по информации, которая пришла, Евгения Петровича действительно не стало. Деталей не знаю, к сожалению", – рассказала информагентству олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова.

Спортсменка отметила, что смерть Загорулько предположительно наступила в ночь со 2 на 3 апреля.

Ранее сообщалось, что у тренера было диагностировано онкологическое заболевание. Кроме того, в апреле Загорулько заболел коронавирусом.

Евгений Загорулько наиболее известен как специалист по прыжкам в высоту. Под руководством Загорулько олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко, Елена Елесина, Андрей Сильнов и Анна Чичерова.

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