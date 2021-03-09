Умер главный тренер клуба МХЛ "Красная армия" Александр Левицкий

Фото: facebook.com/redarmy.cska.hockey

Умер главный тренер клуба "Красная армия" Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Александр Левицкий. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Спортсмен скончался 8 марта. Ему было 56 лет. Причина его смерти не указывается.

Александр Левицкий работал в Хоккейной школе ЦСКА с 2006 года. В сезоне-2018/19 он входил в тренерский штаб "Красной армии", а с 2019 года занимал должность главного тренера.

Под его руководством в прошлом сезоне клуб занял третье место в Западной конференции и выиграл серию первого раунда плей-офф.