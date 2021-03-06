Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

18:31

Умер писатель и литературный критик Валентин Курбатов

утраты культура

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Писатель, критик и литературовед Валентин Курбатов умер на 81-м году жизни в субботу, 6 марта. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, [Валентин Курбатов умер]. Это был настоящий подвижник, человек благородный и глубокий, совестливый литератор", – заявил писатель, заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Сергей Шаргунов.

По словам специалиста, Курбатова можно назвать "хранителем живого огня нашей античности", подразумевая, что литературовед занимался изучением деревенской литературы.

Валентин Курбатов наиболее известен как автор более двадцати книг, посвященных классикам русской литературы. За свои достижения был награжден премиями имени Л. Н. Толстого (2000), медалью Пушкина (2003), премией имени Павла Бажова (2007) и некоторыми другими памятными знаками.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать