Умер писатель и литературный критик Валентин Курбатов

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Писатель, критик и литературовед Валентин Курбатов умер на 81-м году жизни в субботу, 6 марта. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, [Валентин Курбатов умер]. Это был настоящий подвижник, человек благородный и глубокий, совестливый литератор", – заявил писатель, заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Сергей Шаргунов.

По словам специалиста, Курбатова можно назвать "хранителем живого огня нашей античности", подразумевая, что литературовед занимался изучением деревенской литературы.

Валентин Курбатов наиболее известен как автор более двадцати книг, посвященных классикам русской литературы. За свои достижения был награжден премиями имени Л. Н. Толстого (2000), медалью Пушкина (2003), премией имени Павла Бажова (2007) и некоторыми другими памятными знаками.

