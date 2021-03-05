Умерла голливудская актриса Джоан Уэлдон

Фото: кадр из фильма "The Command"; режиссер - Дэвид Батлер; производство - Warner Bros.

Голливудская актриса Джоан Уэлдон умерла 11 февраля, сообщает "Газета.ру".

"С грустью сообщаем о кончине Джоан Луизы Уэлдон Поделл, любящей и преданной матери, жены, бабушки и дорогой подруги", – сказали родные актрисы.

Джоан Уэлдон ушла из жизни в возрасте 90 лет.

Помимо своей работы в кино, актриса играла в театре и была оперной певицей. В кино она снималась с 1953 по 1958 год. Самым известным фильмом с ее участием стал научно-фантастический триллер "Они!" о нападении гигантских муравьев.