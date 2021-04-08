Умерла актриса из "Мухтара" Белла Шпинер

Фото: кадр из фильма "Гадание при свечах"; режиссер – Вадим Дербенев; производство – "Медиа Фаворит Фильм"

Актриса и певица Белла Шпиннер ушла из жизни в среду, 7 апреля, в Минске. Об этом сообщил театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский на своей странице в социальной сети Facebook.

Уточняется, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Шпиннер было 45 лет.

Белла (Бэла) Шпинер родилась в 1976 году в Могилевской области. Она окончила Минское училище искусств в 1994 году, затем пошла учиться в Минское музыкальное училище, а потом – в Белорусскую государственную академию искусств. Артистка работала в Минском ТЮЗе, театре "Дзе-Я?", а также Республиканском театре белорусской драматургии.