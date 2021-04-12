Скончалась актриса из "Бриллиантовой руки" Серафима Холина

Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"; режиссер – Леонид Гайдай; производство – "Мосфильм"

Российская актриса Серафима Холина ушла из жизни в возрасте 97 лет. Об этом сообщает "Пятый канал".

Уточняется, что тело артистки в квартире на проспекте Вернадского обнаружила ее дочь.

На данный момент причина смерти не называется.

Известность Серафиме Холиной принесла роль ведущей модного показа в картине "Бриллиантовая рука". Именно она озвучила фразу "Брюки превращаются в элегантные шорты". Кроме того, Холина прославилась как актриса дубляжа. Ее голосом на русском языке говорила Софи Лорен.