Скончался солист "Песняров" Леонид Борткевич

Фото: Дмитрий Гусарин/ТАСС

Солист ВИА "Песняры" Леонид Борткевич скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщается на странице коллектива в социальной сети Facebook.

"Сегодня в Минске скончался один из легендарных "Песняров" – Леонид Борткевич! Светлая память артисту!" – говорится в сообщении.

Леонид Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске. Во время учебы в техникуме он был солистом оркестра, позже стал работать вокалистом ансамбля "Золотые Яблоки".

Участником ВИА "Песняры" он стал в 1970-м году. В 1980-м музыкант покинул группу, а в 1999 вернулся в ее состав. В 2008-м году ансамбль распался.