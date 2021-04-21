В Москве нашли тело актера Артамонова из "Глухаря"

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Актера Алексея Артамонова нашли мертвым в его московской квартире. Об этом сообщает Пятый канал.

В полицию обратился крестник артиста и сообщил, что не виделся с ним с 10 апреля и актер не отвечает на звонки. Прибывшие по месту жительства Артамонова правоохранители нашли его мертвым. Специалисты устанавливают причину смерти.

Актер Алексей Артамонов запомнился зрителям ролями в сериалах "Глухарь-3" и "Рюриковичи. История первой династии". На протяжении 15 лет он работал в Театре Армии.