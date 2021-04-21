Умер продюсер "Бешеных псов" Монте Хеллман

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В Калифорнии скончался режиссер и продюсер Монте Хеллман, известный по картине "Бешеные псы" Квентина Тарантино, сообщает "Газета.ру".

19 апреля Хеллман был госпитализирован после падения у себя дома. На следующий день он умер. Легенде американского кино был 91 год.

Режиссер родился Нью-Йорке в 1932 году. С детства он интересовался театром и кино, осваивал сценическое искусство в Стэнфордском университете и кинематографию в Лос-Анджелесе.

Хеллман дебютировал в кино в 1959 году с картиной "Чудовище из Проклятой пещеры". Среди других его работ – "Террор", "Задняя дверь в ад", "Огонь на поражение", "Побег в никуда".

Ранее сообщалось о смерти режиссера "Симпсонов" Эдвина Агилара. Как рассказала его жена Марика, за неделю до смерти Агилара госпитализировали с жалобами на затрудненное движение.