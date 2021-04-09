Скончался театральный режиссер Рудольф Фурманов

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Народный артист России, основатель и художественный руководитель театра "Русская антреприза" Рудольф Фурманов умер в Санкт-Петербурге в возрасте 82 лет. Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Петербурга" Валерий Нечай.

"К сожалению, Рудольф Давыдович скончался. Мне об этом сообщили его близкие. Также я общался с руководством Большого драматического театра, подтверждают", – передает "Интерфакс" слова Нечая.

Рудольф Фурманов родился в 1938 году. За творческую карьеру успел исполнить свыше 80 ролей в кинематографе и театре. В 1988 году открыл в Санкт-Петербурге театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова. В 1998 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ, а спустя 10 лет был признан народным артистом РФ.