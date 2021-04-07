Умер профессор биофака МГУ Иосиф Атабеков

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Умер профессор биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, основатель молекулярной биологии вирусов растений Иосиф Атабеков. Об этом сообщается на сайте факультета.
"После тяжелой и продолжительной болезни 7 апреля 2021 года ушел из жизни выдающийся ученый с мировым именем в области молекулярной биологии и вирусологии, академик РАН Иосиф Григорьевич Атабеков – основатель молекулярной биологии вирусов растений как научного направления в нашей стране", – говорится в сообщении.
На протяжении 46 лет Атабеков заведовал кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ, где создал уникальное научное подразделение, не имеющее аналогов в мире. Параллельно ученый возглавлял отдел биохимии вирусов растений Института физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского.
В сообщении отмечается, что Атабеков воспитал большое количество специалистов, которые реализовались в науке и практической вирусологии.
Атабеков – дважды лауреат государственной премии, награжденный орденами и медалями.
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