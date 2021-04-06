Умер нобелевский лауреат по экономике Роберт Манделл

11:05
Фото: AP Photo/Xinhua, Han Yuqing
В Италии на 89-м году жизни скончался канадский ученый, лауреат нобелевской премии 1999 года по экономике Роберт Манделл. Об этом сообщает итальянское информагентство Adnkronos.
Манделл скончался утром 4 апреля в больнице Тосканы после продолжительной болезни.
Последние 30 лет он жил попеременно в итальянской Сиене и Нью-Йорке.
Роберт Манделл был идейным вдохновителем евро. В начале 60-х годов он работал над теорией оптимальных валютных зон – областей, где возможно достижение общих целей монетарной политики несколькими территориями с как можно меньшими затратами или потерями.
В 1999 году Роберт Манделл получил Нобелевскую премию за анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон.
Экономист занимался также преподавательской деятельностью. Большую часть карьеры он посвятил Колумбийскому университету в Нью-Йорке.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: