Умер нобелевский лауреат по экономике Роберт Манделл

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В Италии на 89-м году жизни скончался канадский ученый, лауреат нобелевской премии 1999 года по экономике Роберт Манделл. Об этом сообщает итальянское информагентство Adnkronos.

Манделл скончался утром 4 апреля в больнице Тосканы после продолжительной болезни.

Последние 30 лет он жил попеременно в итальянской Сиене и Нью-Йорке.

Роберт Манделл был идейным вдохновителем евро. В начале 60-х годов он работал над теорией оптимальных валютных зон – областей, где возможно достижение общих целей монетарной политики несколькими территориями с как можно меньшими затратами или потерями.

В 1999 году Роберт Манделл получил Нобелевскую премию за анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон.

Экономист занимался также преподавательской деятельностью. Большую часть карьеры он посвятил Колумбийскому университету в Нью-Йорке.